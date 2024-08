Fedez | Una foto blasfema Il web contro il rapper

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Parte del popolo social. Quellache non è proprio piaciuta Federico Lucia – ilconosciuto con lo pseudonimo di– continua a far parlare di sè. Stavolta è la community dei credenti, quella fetta social che pratica e professa la religione Cristiana anche attraverso contenuti dedicati e attività virtuali, ad attaccare il cantante milanese. La causa sarebbe da imputare ad una– una Instagram stories per l’esattezza – che non avrebbe fatto piacere ai cattolici praticanti:. Si tratta di un video che ritrae un crocifisso realizzato con una serie di profilattici imbustati e che a detta della community cristiana risulterebbe «blasfemo». Per, tuttavia, è solo un gioco e la sua spregiudicatezza è ormai nota ai più, ma in tanti pensano che ilvoglia a tutti i costi far parlare di sè, provocando e testando la suscettibilità dei suoi haters.