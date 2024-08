Febbre a 41 e il polpaccio è diventato 4 volte più grande Si è scatenato di tutto | spavento per Vittorio Brumotti vittima per due volte del ragno violino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) “Ho avuto laa 41.7 e si èdie di più”.ospite in collegamento con Pomeriggio Cinque News racconta la propria esperienza con il morso del. L’inviato di “Striscia la Notizia” spiega di essere stato attaccato per ben due, e non è stata un’esperienza gradevole, anzi. Dopo le notizie degli ultimi giorni che riferiscono di diversi casi di persone morse dal(come il ricovero in ospedale che si è reso necessario per un 70enne di Modena e la morte di un 23enne salentino, ora è il turno anche dei vip. Ospite del programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Simona Branchetti,scherza: “È capitato dueal sottoscritto. Purtroppo ilha avuto la sfortuna di morsicare me e avrà il mio virus lui”.