Calciomercato Juventus è fatta per Conceicao

(Di sabato 24 agosto 2024) Laha concluso positivamente con il Porto la trattativa per l’acquisto di Francisco, che arriva in bianconeri con la formula del prestito secco oneroso a 7 milioni più 2 di bonus. Domani il portoghese sarà a Torino per le visite mediche. Dopo sei stagioni con lo Sporting, nel 2017 Conceiçao Jr. segue il padre al Porto. Con l’Under 17, nella stagione 2018-19 colleziona 15 goal in 15 partite e in molti cominciano a paragonarlo nientedimeno che a Leo Messi. Nel 2020-21 Francisco viene inserito pressoché stabilmente in prima squadra, con 17 presenze totali; è in quell’annata che arriva anche l’esordio in Champions League, proprio contro la. Aveva appena compiuto 18 anni, e anche la Nazionale cominciava ad accorgersi di lui.