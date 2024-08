Bologna | registrate due scosse nella stessa giornata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) CASTEL DEL RIO () – Duedi terremoto sono stateoggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a Castel del Rio, in provincia di. La prima scossa, di magnitudo 2.9, è stata rilevata questa mattina alle 04:35 con epicentro a 4 chilometri da Castel del Rio. La seconda, di magnitudo 3.2, è avvenuta alle 13:34 con epicentro a 6 chilometri dal centro abitato e ad una profondità di 21.8 chilometri. Nonostante la scossa delle 13:34 sia stata più forte, per il momento non si segnalano danni a persone o a edifici. Tuttavia, la popolazione locale ha vissuto momenti di paura e preoccupazione, temendo possibili conseguenze. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini alla prudenza, pur rassicurando che al momento non ci sono motivi di allarme.