Batteri ospedalieri | da Pavia una nuova tecnica per tracciarli

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - Parla anche pavese lo sviluppo di unagenomica che permette di tracciare contemporaneamente la diffusione di più supernegli Ospedali e, potenzialmente, migliorare la sorveglianza e la gestione delle infezioni ospedaliere. A svilupparla sono stati i ricercatori della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di, dell’Università di, dell’Università di Oslo e del Wellcome Sanger Institute, i quali hanno condotto uno studio di tipo proof-of-concept incentrato su un approccio di deep sequencing in grado di caratterizzare, contemporaneamente, tutti inosocomiali più diffusi. D’altra parte, le pratiche attualmente in uso necessitano la messa in coltura e il sequenziamento separato di ciascun patogeno, richiedendo molto più tempo e lavoro, rispetto al nuovo approccio.