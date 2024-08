Assalto con il coltello in Germania | fermato un sospetto Tre morti e 7 feriti gravi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) ScreenshotVerso le 21:45, durante il concerto di "Susan Koecher's Suprafon" a Solingen, Lars Breitzke ha notato il volto sconvolto della cantante. Quando si è girato, ha visto un uomo crollare a terra vicino a lui. In un primo momento ha pensato che fosse ubriaco, ma poco dopo ha realizzato che diverse persone erano cadute a terra, circondate da pozze di sangue. Un uomo, infatti, aveva iniziato a colpire con unla folla sotto il palco, lasciando tree otto, cinque dei quali in condizioni critiche, secondo quanto riferito dalla polizia. Tutte le novità sull'attacco La notizia dell'attacco è stata riportata per prima dal Solinger Tageblatt, che ha descritto la tragedia avvenuta durante le celebrazioni per il 650° anniversario della città di Solingen.