Viaccia la stagione che verrà | Obiettivo primario? La salvezza

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Abbiamo una squadra molto giovane, pur ripartendo dallo “zoccolo duro“ dello scorso anno. Ci aspettano sfide impegnative, l’sarà la". È stato chiaro coach Andrea Bellini, nell’indicare il cammino delnel girone A di Promozione 2024/25. Il club, reduce da due salvezze sotto la guida tecnica di Luigi Ambrosio, ha deciso di cambiare radicalmente affidandosi ad un profilo d’esperienza come quello del tecnico pratese. Ex capitano della Pistoiese in Serie B, nonché allenatore del Prato tre lustri fa, il "battesimo" in campionato di Bellini avil prossimo 8 settembre fra le mura amiche (lavori al Ribelli permettendo) alle 15:30, contro il San Marco Avenza. La domenica successiva si concretizzerà la prima trasferta con il San Giuliano, per poi tornare a Prato e ricevere il Cubino il 22 settembre successivo.