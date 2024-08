Verso Parma-Milan dove vederla in tv e il probabile undici di Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilsi prepara a scendere in campo con il: eccvedere la gara in tv e ildi. Le scelte Messa in archivio la prima gara di campionato con il Torino, terminata con un pareggio arrivato in extremis, perè già tempo di voltare pagine e pensare subito al nuovo impegno. Obiettivo regalare la prima vittoria in Serie A e conquistare i 3 punti. I rossoneri scenderanno in campo sabato 24 agosto alle 18:30 contro il. La gara sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di DAZN. Ilarriva alla gara con qualche problemino in attacco, visto che Alvaro Morata ha rimediato una lesione muscolare alla sua prima uscita con la maglia del Diavolo ed è costretto a saltare la trasferta didovrebbe affidarsi nuovamente al 4-2-3-1 con in porta Mike Maignan.