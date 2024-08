TikTok fa rinascere cose | il film di Sorrentino su Berlusconi poco distribuito in Italia torna popolare sulla piattaforma

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’accoglienza, lo ricorderete, era stata abbastanza tiepida. Ildi Paolosu Silvio– annunciato prima della sua uscita come una grande provocazione rispetto alla vita e alla bio dell’uomo politico più chiacchierato e discusso d’dagli anni Novanta fino alla sua morte e oltre, Loro (con Toni Servillo attore protagonista) non ha avuto, almeno all’interno dei confini nazionali, una grandissima risonanza. Pesavano più le attese, rispetto alla sua effettiva distribuzione. Anche perché, nei mesi successivi alla sua uscita, Loro è stato acquistato da Mediaset che – per ovvie ragioni – non ha assicurato alquella capillarità che gli sarebbe servita per entrare a far parte dell’immaginario collettivo. Come vedremo in un altro articolo del nostro monografico di oggi, questo aspetto è stato sottolineato più volte da Toni Servillo.