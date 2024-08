Taglio del nastro per la capanna Meden Ricorderà Simone Valli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lavedrà la luce ai primi di settembre e così un piccolo grande sogno diventerà finalmente realtà. È stata infatti fissata per domenica 8 settembre l’inaugurazione della, fortemente voluta dal Cai di Teglio, che sarà intitolata al giovane tellino, lo sfortunato guardiacaccia legato alla montagna e scomparso prematuramente a soli 18 anni di età tre anni or sono in un incidente sul lavoro. Il nuovo rifugio, autogestito, realizzato dalla sottosezione del Cai di Teglio, sorge sull’omonimo passo che segna il confine tra Italia e Svizzera ed è stato costruito grazie ad un bando di Fondazione Provaltellina, allo scopo di recuperare le mura perimetrali dell’ex ricovero del Regio Genio militare eretto durante la Prima Guerra Mondiale.