Sportello consolare dominicano a Carrara | scontro sindaca – Lega

(Di venerdì 23 agosto 2024). Il Comune diinaugura lodella Repubblica Dominicana ad Avenza. E scoppiano le polemiche.Serena Arrighi, Pd: “è da sempre una città accogliente e dal cuore grande e per questo non posso che condannare con forza quei pochi, tra cui anche il consigliere comunale dellaAndrea Tosi e altri rappresentanti del suo partito, che hanno cercato un po’ di pubblicità a buon mercato provando a strumentalizzare la cerimonia di inaugurazione con slogan razzisti. Le mie porte sono sempre aperte per chi vuole discutere, avanzare richieste, fare segnalazioni e critiche, ma per certi atteggiamenti intimidatori e, è bene ribadirlo, razzisti, anon c’è spazio”.