SKY UK – Lukaku-Napoli ci siamo | accordo vicino col Chelsea per il trasferimento definitivo

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sky Sports UK:a un passo dall’intesa per. L’attaccante belga pronto a raggiungere Conte in azzurro. Ilè sempre piùa chiudere l’affare Romelu. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, l’con ilper ildell’attaccante belga sarebbe ormai a portata di mano. Kaveh Solhekol, capo dello sport di Sky Sports UK, ha condiviso un aggiornamento significativo su X: “vicine a unper il ritorno in Italia di Romeluin via definitiva. Progressi nei colloqui dopo la sconfitta delper 3-0 di domenica scorsa. Due squadre più vicine che mai a concludere una ‘portata di mano’.” Ilha da tempo trovato l’intesa con, che non vede l’ora di ricongiungersi con Antonio Conte.