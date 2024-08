Sinner via due componenti dello staff

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 19.35 Ora è ufficiale: il fisioterapista Naldi e il preparatore Ferrara non fanno più partedi Jannik. La comunicazione ai due è arrivata nel pomeriggio, a 3 giorni dalla diffusione della notizia cheera risultato positivo a una quantità molto bassa di Clostebol durante il torneo di Indian Wells a marzo, ma era stato scagionato per assenza di dolo. La contaminazione infatti era avvenuta in un massaggio operato da Naldi, che aveva una ferita al dito curata con una pomata acquistata dallo stesso Ferrara (Trofondermin).