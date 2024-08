Siderurgia Urso approva Accordo di sviluppo per 63 milioni euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, hato la stipula di undipresentato dalle imprese Ferriere Nord e Acciaierie di Verona, relativo a un programma d'investimento di 63.516.951da realizzarsi in Friuli Venezia Giulia e Veneto, il cui obiettivo è il miglioramento delle performance ambientali degli stabilimenti siderurgici delle due società facenti parte del Gruppo Pittini, primo produttore italiano di acciai lunghi laminati a caldo destinati all'edilizia e all'industria meccanica. Il programma, articolato in 5 progetti ambientali, si svilupperà negli stabilimenti di Osoppo (Udine) e Verona, specializzati nella produzione di tondo in barre e in rotoli, vergella, reti elettrosaldate e tralicci.