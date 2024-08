Samb solo pochi ritocchi Ora priorità alle cessioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le firme di Candellori e Lulli completano l’organico a disposizione di Ottavio Palladini almeno per quanto riguarda gli over. Ci saràda fare degli aggiustamenti per quanto riguarda le uscite. 27 elementi danare sono decisamente tanti e quindi è probabile che ci siano delle partenze. In bilico ci sono sempre Diego Fabbrini e Julen Bernaola. Il fantasista toscano si stanando al massimo ed in un 4-3-1-2 e al top della condizione potrebbe rivelarsi devastante in Serie D anche in corso di gara. Il centrocampista basco, proveniente dall’Ugento formazione di Eccellenza pugliese, non ha convinto nel ruolo di play maker con Palladini che lo ha anche provato come difensore centrale. Bernaola è stato anche il secondo colpo di mercato della