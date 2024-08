Promozione Fiorelli il portiere rigorista | | Pronti per una grande stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Agli ordini di mister Filippo Vergoni prosegue a pieno ritmo la preparazione iniziata lo scorso 1 agosto in vista della prossimache vedrà il Sant’Orso impegnato nel campionato di. Nel frattempo si sono giocate due amichevoli: Urbino-S.Orso 5 a 2 (reti per il S.Orso Moschella e Tinti); S.Orso-Tavernelle 1-0. Tra i nuovi ilLuca(specializzato nel battere i rigori). "Mi sono trovato subito bene qui – spiega– c’ero già stato dieci anni fa e appena è arrivata la chiamata ho subito accettato. Per la prossimala società ci ha chiesto di disputare un buon campionato con obiettivi importanti. Il campionato è più impegnativo dello scorso anno considerando che ci sono nuove società blasonate come la Jesina, favorita assieme ad altre realtà importanti come Fermignanese, Biagio Nazzaro. Moie e Vigor Castelfidardo". Dirigenti.