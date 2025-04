Sei marocchino siete tutti uguali; così in Veneto negano l’affitto della casa all’assessore neopapà

casa erano in regola, il contratto già praticamente pronto. All’ultimo però il proprietario ha ritirato l’offerta, dopo aver scoperto che il nome dell’acquirente era Mohammed Hammouch: «Non affitto ai marocchini, tanto siete tutti uguali». Peccato che Hammouch, 35enne fresco papà di due gemelline, sia cittadino italiano, viva a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, e ne sia persino assessore comunale al turismo. «Mi sento escluso e ferito», ha commentato l’uomo. «Vivo e lavoro con impegno in questa città che amo, eppure è bastata una frase per farmi sentire un ospite sgradito».La ricerca della casa, il ritiro dell’offerta e la spiegazioneSecondo quanto ha raccontato Hammouch, era tempo che cercava una sistemazione più spaziosa per la sua famiglia, che di recente si è ingrandita con la nascita di due piccole bimbe. Leggi su Open.online I documenti per acquistare laerano in regola, il contratto già praticamente pronto. All’ultimo però il proprietario ha ritirato l’offerta, dopo aver scoperto che il nome dell’acquirente era Mohammed Hammouch: «Non affitto ai marocchini, tanto». Peccato che Hammouch, 35enne fresco papà di due gemelline, sia cittadino italiano, viva a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, e ne sia persino assessore comunale al turismo. «Mi sento escluso e ferito», ha commentato l’uomo. «Vivo e lavoro con impegno in questa città che amo, eppure è bastata una frase per farmi sentire un ospite sgradito».La ricerca, il ritiro dell’offerta e la spiegazioneSecondo quanto ha raccontato Hammouch, era tempo che cercava una sistemazione più spaziosa per la sua famiglia, che di recente si è ingrandita con la nascita di due piccole bimbe.

