Paolini-Andreescu in tv | data orario canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

(Di venerdì 23 agosto 2024) Jasminese la vedrà contro Biancanel match valido per ildegli US. Tanta pressione sulle spalle della tennista toscana, che si presenta a Flushing Meadows con due finali negli ultimi due tornei dello Slam e anche con una medaglia d’oro olimpica in doppio conquistata a Parigi. A New York, dopo otto mesi straordinari, l’allieva di Renzo Furlan ci arriva da testa di serie numero cinque, ma il sorteggio non è stato dei più fortunati. Pescare un’avversaria con il talento di Bianca, già vincitrice di questo tornei nel 2019 in finale su Serena Williams, non è senz’altro piacevole. Si tratta del terzo Slam consecutivo in cui le due si affrontano, con Jasmine che è riuscita a sconfiggerla sia a Parigi che a Wimbledon. Se è vero che “non c’è due senza tre”, allora sia effettivamente così.