No Chuck Norris non ha sollevato un bilanciere da oltre 200 chilogrammi a 84 anni

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il 22 agosto 2024 diverse testate italiane hanno riportato la notizia secondo cui l’attore e marzialista, «sopravvissuto a due infarti», «si allena con unda200kg a 84». Alla notizia è allegato anche un video in cui l’attore solleva dei pesi. Si tratta di un contenuto satirico, circolato fuori dal suo contesto originale e presentato come reale. Il 20 agosto 2024ha effettivamente pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui lo si vede sollevare senza fatica uncon pesi da 20,4ciascuno, arrivando a200. Ascoltando il video,spiega al figlio che lo sta filmando di starsi «solamente riscaldando». I pesi, però, sono finti. Online infatti si possono trovare pesi finti da 45 libbre (20,4) ciascuno, gli stessi utilizzati da