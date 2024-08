Napoli accelera per McTominay | offerta di 25 milioni allo United

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilvuole chiudere perprima di Gilmour.di 25al Manchester, si punta all’acquisto a titolo definitivo Ilnon si ferma dopo l‘accordo per Lukaku e punta forte su Scott. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, rivela i dettagli dell’azzurra al Manchester. Durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, Di Marzio ha dichiarato: “Dopo Lukaku, ilnon si ferma qui. Il club azzurro vuole fare all in sul mercato, anche senza la certezza di cedere Osimhen.” Il giornalista ha poi svelato i dettagli dell’per: “Oggi, ha offerto 25al Manchesterper, c’è la possibilità che la società partenopea chiuda prima per lo scozzese e, poi, farà Gilmour.