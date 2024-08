Muore davanti ai colleghi Malore improvviso e fatale per Onorato | lascia la moglie e un figlio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Camporgiano (Lucca), 23 agosto 2024 – Tragedia ieri, nel primo pomeriggio, al cantiere aperto per la manutenzione straordinaria del ponte vicino all’abitato di Poggio sul torrente Edron, nel comune di Camporgiano, lungo la 445 della Garfagnana. Erano passate da poco le 14.30 quando un operaio,Lorenzoni, 55 anni, improvvisamente si è accasciato al suolo, colpito da un grave. Subito soccorsi dai compagni che hanno proceduto a un primo massaggio cardiaco. Poi, velocemente, da Camporgiano, è arrivata un’ambulanza della Misericordia, presieduta da Sergio Orlandi. I volontari, tra l’altro attrezzati e istruiti per i pronti interventi, hanno continuato con il massaggio cardiaco e il defibrillatore, ma invano. Poco dopo è arrivata la Misericordia con medico a bordo da Castelnuovo, ma non c’è stato niente da fare.