Moto gp Alex Barros | Con Marquez in Ducati ci saranno polemiche

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Bologna, 23 agosto 2024 – Una convivenza difficile tra Marce Pecco Bagnaia. E’ pensiero di molti guardare con un occhio critico in casa, che da un lato ha certamente creato la coppia migliore al mondo, ma dall’altro ha alterato gli equilibri di, mettendo Bezzecchi, Martin e Bastianini in condizione di andare via e inserendo, al fianco dell’erede di Valentino, un acerrimo nemico. Insomma, servirà diplomazia e gestione quando, eventualmente, sorgeranno le prime crepre dato chesogna il nono mondiale proprio per eguagliare il Dottore. Non è convinto della coesistenza, ex pilota brasiliano con una lunga carriera nelmondiale.