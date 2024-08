Mercato Napoli McTominay spinge per lavorare con Conte | cosa frena l’operazione in entrata

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilcontinua asulin. La dirigenza vuole regalare un nuovo centrocampista ad Antonio. In casaregna l’incertezza per quel che riguarda il. L’inizio di stagione è stato tutt’altro che positivo, con gli azzurri che hanno perso i primi tre punti contro l’Hellas Verona. Al Bentegodi è arrivato un 3-0 secco che non lascia alcuna possibilità di replica ai partenopei. La rabbia di Antonioè tanta, ancor più perché il tecnico possiede una rosa incompleta. Ilsta volgendo al termine, ma la dirigenza vorrebbe piazzare diversi colpi importanti. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio il centrocampo. Quest’ultimo, possiede solo due interpreti inamovibili (Anguissa e Lobotka), mentre tutti gli altri sembrano soluzioni “precarie”.