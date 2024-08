Mazzata tremenda per Verstappen | colpa di Hamilton

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 23 agosto 2024)per Max: tuttadie del suo prossimo approdo in Ferrari. La rivelazione dell’esperto In casa Ferrari non si aspetta altro. Soprattutto i tifosi: nel momento in cui la scuderia di Maranello ha ufficializzato l’arrivo dell’inglese per il prossimo anno, tutti sono impellenti e tutti vogliono vedere l’inglese con la tuta rossa addosso. Una situazione ovviamente che si sta avvicinando.(Lapresse) – Ilveggente.itSarà compito di Vasseur riuscire a dare una macchina competitiva a quello che per sette volte si è laureato campione del mondo. La Ferrari merita di essere ai massimi livelli come non succede, purtroppo, da moltissimo tempo. Non ci sono sensazioni al momento, troppo presto per dire che macchina ci sarà il prossimo anno. Ma per Eddie Jordan, uno che sa realmente il fatto suo nei motori, non ci sono dubbi di sorta.