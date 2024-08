Manchester City | ufficiale il ritorno di Gundogan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilkaytorna ufficialmente al. Ad annunciarlo è la stessa società inglese, che attraverso un tweet sul proprio accountha reso noto il trasferimento. Il centrocampista tedesco lascia così il Barcellona dopo una sola stagione, e torna alla squadra di Pep Guardiola, dove aveva già giocato dal 2016 al 2023. Con la maglia dei Citizensha collezionato 303 presenze condite da 60 reti, vincendo tutto sia in Inghilterra che in Europa. What you’ve all been waiting for Welcome back to, @IlkayGuendogan pic.twitter.com/8VutEkQNRU —(@Man) August 23, 2024ildiSportFace.