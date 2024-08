L' Ucraina sarà distrutta Medvedev minaccia Ma in Russia è rivolta in carcere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 agosto 2024) È arrivato per la prima volta inil primo ministro indiano Narendra Modi, leader che dall'inizio della guerra non ha mai preso posizione ma neanche voltato le spalle a Vladimir Putin. Incontrando a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Modi non ha condannato l'invasione di Mosca ma ha negato ogni accusa di ambiguità: "Con piena convinzione, ci siamo tenuti lontani dalla guerra, ma questo non ha mai significato che fossimo solo osservatori indifferenti", ha assicurato, "non siamo mai stati neutrali. E fin dal primo giorno siamo stati da un'unica parte, quella della pace". Modi ha poi proposto il proprio Paese come possibile mediatore dei negoziati tra Mosca e Kiev: "L'India è pronta a dare il suo contributo proattivo e io personalmente, come amico, se c'è un ruolo che posso giocare, mi piacerebbe molto giocare quel ruolo per raggiungere la pace".