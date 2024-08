Lancio del Ruzzolone parte il campionato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sono più di 300 i lanciatori di, oltre ai ragazzi, che in questo fine settimana si misureranno nell’impianto di Val di Sasso, nel Comune di Sestola, nel 51°italiano assoluto, individuale e a coppie, di categorie A, B e C, organizzato dall’Asdr Casine. Saranno in gara atleti provenienti dalle province di Arezzo, Bologna, Frosinone, Milano, Modena, Perugia, Rieti, Reggio Emilia, Terni e Viterbo. E ancora una volta non è escluso che si possa assistere alla disputa finale fra i Modenesi, ma anche i Reggiani sono temibili, e gli atleti del Centro Italia, specialmente di Perugia e di Terni.