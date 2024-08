La figliastra di Antonio Banderas lo chiama ancora papà anche se ha rotto con sua madre anni fa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tutti gli uomini possono essere padri biologici, ma non tutti possono essere veri e propri, e questolo ha sperimentato in prima persona quando ha sposato la sua seconda moglie, Melanie Griffith, nel 1996.All’età di 35, l’attore è diventato inaspettatamente patrigno di due bambini piccoli, di 6 e 10.Nonostante l’iniziale inesperienza,ha raccolto la sfida e, nel corso degli, è diventato parte integrante della sua famiglia allargata. Continuate a leggere per saperne di più su questa storia commovente! Amore a prima vista Il viaggio diverso una famiglia allargata è iniziato quando ha sposato l’attrice Melanie Griffith. I due si sono conosciuti quando eranosposati con i rispettivi coniugi, ma hanno trovato l’amore l’uno nell’altra e la loro unione è stata inevitabile.