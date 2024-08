La bici elettrica si rompe multa di 5mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Più didiper quattro infrazioni al codice della strada. Tanto dovrà pagare un operaio, che in via del Casone procedeva in sella alla suadotata di acceleratore. Il protagonista della vicenda si chiama Andrea De Carolis, detto "Memmò", 59 anni, conosciutissimo in città; ogni giorno si guadagna la pagnotta lavando le auto in un distributore di carburanti. La maxigli è stata appioppata dai vigili urbani proprio a due passi dalla sua abitazione. Andrea De Carolis se ne stava tornando a casa dopo il lavoro, ma sfortuna ha voluto si spezzasse la catena dellae nello stesso tempo si imbattesse nella pattuglia della polizia municipale. Con la catena in tilt, non potendo pedalare, l’uomo procedeva azionando l’acceleratore.