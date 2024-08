Juan Jesus il Napoli apre un nuovo scenario per il futuro | spunta una clamorosa ipotesi!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato. La società azzurra potrebbe effettuare ulteriori cambiamenti nelle ultime ore. Sono ore caldissime in casaper ildel club. La stagione degli azzurri non è iniziata nel migliore dei modi, motivo per il quale la dirigenza è attualmente focalizzata sul mercato. L’avvento di Antonio Conte ha portato con sé della garanzie importanti, che però non son state confermate sul mercato. Adesso, la necessità primaria è quella di completare la rosa in modo tale da tornare ad essere competivi nel corso della stagione. La sconfitta a Verona contro l’Hellas lascia scorie pericolose nell’ambiente azzurro, e la società lo sa. Infatti, il DS Manna starebbe lavorando in modo concreto sul mercato in entrata e in uscita. Infatti, Antonio Conte ha le idee molto chiare e diversi calciatori son stati “esclusi” dal progetto.