Inter-Lecce probabili formazioni e orari tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Milano, 23 agosto 2024 – Archiviato il pareggio di Genova, che ha già messo Juve e Atalanta due punti avanti, l’di Simone Inzaghi vuole riprendere la corsa in campionato con l’esordio casalingo fissato per sabato 24 contro ildi Gotti, reduce dalla brutta sconfittana con l’Atalanta. La tradizione è ampiamente favorevole ai nerazzurri che non possono permettersi altri passi falsi, anche se la stagione è all’inizio e i trofei si vincono in primavera. Due punti di ritardo dalla Juve e dall’Atalanta non segnano una distanza incolmabile, ma l’esordio a Marassi ha messo in mostra qualche crepa difensiva di troppo che Inzaghi vuole immediatamente eliminare. Insomma, davanti al pubblico amico l’va a caccia della prima vittoria in campionato.