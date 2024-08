Giorgia Meloni scomparsa nel nulla | il mistero quattro ipotesi e una domanda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sardegna, l’Argentario, un traghetto. Silenzi e depistaggi. “Dov’è finita?”. A chiederselo è Tommaso Ciriaco su Repubblica, dopo che il Presidente del Consiglio ha lasciato la masseria Beneficio dove si trovava per trascorrere qualche giorno di vacanza in direzione ignota. Sicuramentenon è più in Val d’Itria, il servizio d’ordine formato da Digos, finanzieri, carabinieri e dalla scorta presidenziale è stato smantellato. Per cui si sa con certezza che la leader di FdI è partita ma, per 36 ore, sulla sua destinazione cala uno strano silenzio. “Ne parla la politica”, incalza Ciriaco, “si interrogano i ministri, anche i più vicini a. L’ufficio stampa, sollecitato, non risponde o non fornisce dettagli.dai radar. Come volatilizzata”.