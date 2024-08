Gilmour il quinto colpo in entrata | visite mediche fissate per lunedì

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il centrocampista scozzese Billy, salvo clamorosi colpi di scena, si prepara a unirsi alla squadra di Conte. Il Napoli continua a rinforzare il proprio organico per la stagione calcistica 2024-2025, e secondo l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, il club partenopeo ha raggiunto un accordo per ilacquisto estivo: Billy. Il centrocampista scozzese, 23 anni, è pronto a unirsi agli azzurri dopo Spinazzola, Rafa Marin, Buongiorno e David Neres. “: almeno per lui si può parlare di affare fatto, salvo colpi di scena. Sarà infatti il centrocampista scozzese, 23 anni, ilrinforzo – dopo Spinazzola, Rafa Marin, Buongiorno e Neres messo a disposizione di Conte dal Napoli”. Il trasferimento didal Brighton è praticamente definito, con un’operazione che ammonta a 17 milioni di euro, bonus inclusi.