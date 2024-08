Firenze il 26 agosto riapre il cinema Astra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024), 232024 - Dopo la pausa estiva,lunedì 26ildi piazza Beccaria, la cui programmazione è curata dalla Fondazione Stensen. Due nuovi titoli in programma e in prima visione: “Pericolosamente vicini” e “Touch”. Il documentario “Pericolosamente vicini” di Andreas Pichler analizza il complesso rapporto degli abitanti delle zone alpine con gli orsi, al di là del clamore mediatico e delle strumentalizzazioni politiche. A chi appartiene la natura? In nessun altro luogo al mondo orsi e uomini vivono così vicini come in Trentino. Ma con l'aumento degli orsi, aumentano anche gli incontri pericolosi tra umani e animali. Da giovedì 29spazio a “Touch”, una storia d'amore che si muove su due piani temporali, tra Londra e Hiroshima, dall'acclamato regista islandese Baltasar Kormákur.