David Beckham un anno fa ha indossato un abito di lino così perfetto che ancora ci ossessiona

(Di venerdì 23 agosto 2024) L'uomo che ha reso popolare il tatuaggio sul collo, il taglio di capelli più trendy di tutti e, sì, anche le meches,, può fare quello che vuole quando si tratta di stile, ed essere certo che sempre e comunque, farà in qualche modo tendenza. In questo caso preciso, però, il nostro non ha lanciato la moda ma ha invece seguito un fenomeno già in atto. Nello scegliere undiPercival per promuovere la sua linea di occhiali da sole, DB Eyewear, Becks è salito su un carro che ha guadagnato costantemente nuove vittorie negli ultimi anni quello del semplicedi. Rifuggendo da un'opzione più tradizionale come il misto lana o cotone sartoriale,(vestito dal suo storico stylist, Chris Brown) ha attraversato le dune di sabbia del deserto color crema con undidella stessa tonalità naturale.