Consigliere FdI prende a schiaffi uno studente durante una festa di piazza | Hai rotto i co****ni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 agosto 2024) In questi giorni è diventato virale il video di Federico Altobelli,di Fratelli d’Italia, cheunadiha mollato un ceffone ad Filippo Mosticone, universitario 23enne rappresentante degli studenti all’Università la Sapienza di Roma ed esponente di Azione Universitaria. Lo schiaffo del: “Ero esasperato!” L’associazione Sorani Fuorisede aveva organizzato una feste inalla quale avevano partecipato molti giovani e che si era protratta fino a tarda notte. I ragazzi stavano pulendo e sistemando il tutto, ma il vociare dei presenti e altri rumori molesti hanno infastidito Federico Altobelli, che abita proprio vicino lae che ha deciso di scendere per chiedere ai ragazzi di non urlare.