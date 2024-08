Cassius Winston A Reggio per mostrare il mio talento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dovrà essere il direttore dell’orchestra biancorossa e ci si attende molto da lui., 26 anni nuovo playmaker della Unahotels si è presentato con grande motivazione e serenità d’animo. Anche perché proprio ieri è arrivata in città la sua compagna in attesa di un figlio, che vedrà la luce proprio a, a metà novembre., per quali ragioni ha accettato la proposta di? "Perché la Pallacanestro Reggiana è una società competitiva, con uno staff di alto livello e un programma di crescita, tutti fattori che mi hanno convinto che era il posto giusto peril mio. Importanti nella mia decisione anche i colloqui che ho avuto con Coldebella e coach Priftis". Aspettative personali? "Migliorare come giocatore e fare progressi per la mia carriera.