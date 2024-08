Beautiful Anticipazioni Puntate Americane | Sheila Interrogata da Baker!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 23 agosto 2024). Finn, Li e Steffy chiedono adi interrogare! Hope ammette la sua “cotta” a Finn!: I Forrester e Finn muovono accuse di duplice omicidio aCarter che viene fermata edda! Hope, dopo un acceso litigio con Steffy, medita vendetta e, in lingerie, inizia a sedurre il dottor Finnegan! Hope coverà sempre più rancore verso Steffy che, intanto, riuscirà finalmente a riconciliarsi con suo marito! Non ci sarà pace perCarter: terribili accuse penderanno su di lei! Lesullerivelano che a Li verrà affidata l’autopsia del giovane Hollis, ucciso in circostanze oscure a Il Giardino, esattamente come Tom.