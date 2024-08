Basket inizia per il GMV Basket la stagione agonistica 2024-2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pisa, 22 agosto– E' tempo di ricominciare: lunedì 2 Settembreper il GMVla. Tutti i gruppi, seguiti dal preparatore atletico, coadiuvato dai rispettivi allenatori e assistenti, saranno chiamati ad un periodo intenso di preparazione, dapprima atletica, quindi anche tecnica e tattica, propedeutica ai prossimi impegni agonistici. La dinamica società biancoverde, da parecchi decenni protagonista della pallacanestro pisana, si presenta ai nastri di partenza con ben 7 gruppi, per la prima volta esordendo nel campionato di mini. LO STAFF – Sotto la supervisione del presidente Luca Benedettini, coadiuvato dal responsabile della segreteria Fabio Mazzocchi, operano come responsabile tecnico Cinzia Piazza e come preparatore atletico Filippo Cinelli.