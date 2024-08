Zelensky ' un altro insediamento nel Kursk in mani ucraine'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Unnella regione russa di"è sotto il controllo ucraino": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr, che riferisce di una sua visita nella regione di Sumy al confine con la Russia. "Ho visitato la zona di confine della regione di Sumy e ha tenuto un incontro con il Comandante in capo (Oleksandr, ndr) Syrsky e il capo dell'Amministrazione militare di Sumy - si legge nel messaggio -. Il Comandante in capo ha riferito sulla situazione operativa in tutte le aree di operazioni attive c'è unsotto il controllo ucraino".