Vuelta 2024 diciannovesima tappa Logroño–Alto de Moncalvillo | data orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Laa Espanaentra nel suo sprint finale con lae terzultima, lunga 173,5 chilometri da Logroño all’Alto dee in programma venerdì 6 settembre. Quest’ultima è di fatto l’unica salita impegnativa di giornata, ma i suoi 8600 metri alla media dell’8,9% e con punte del 16% potrebbero essere più che sufficienti per creare distacchi decisivi nella lotta per la maglia rossa e per tutte le altre posizioni della classifica generale. Ecco quindi quando e come seguire la corsa nel miglior modo possibile.: CALENDARIO COMPLETO STARTLIST E FAVORITI MONTEPREMI E PRIZE MONEY DELLA CORSA, TV E– Il gruppo prenderà il via alle ore 13:26 dal chilometro zero, dopo aver affrontato la fase di trasferimento neutro.