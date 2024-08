Uomini e Donne spunta la descrizione della nuova tronista | dai suoi capelli all’ex fidanzato

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lastagione diè alle porte e la redazione sa già su chi puntare per quanto riguarda il ruolo di. Infatti Maria De Filippi e il suo staff avranno già deciso chi sono i tronisti e mancano solo le presentazioni ufficiali per avere la certezza. Nel frattempo però Amedeo Venza, esperto di gossip, ha voluto lanciare un’anticipazione attraverso le sue Instagram Stories: “LAE’ LA EX DI UN NOTO CORTEGGIATORE! LEI E’ BIONDA E BELLISSIMA!”, Mirko Brunetti verso il ritorno in TV dopo il Grande fratello Non saranno di certo felici i fan dei Perletti di apprendere che Mirko Brunetti abbia dimenticato in toto Perla Vatiero, vincitrice al Grande Fratello.