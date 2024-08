Testa garra e lanci lunghi Palacios ha stregato l’Inter

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si presenteranno a breve, ad Appiano Gentile. Uno senatore, 25 anni ma già un quinquennio in nerazzurro, due volte campione d’Italia e anche un Europeo in bacheca, più qualche altro alloro che disprezza solo chi non li vince. L’altro, giovane virgulto, quattro anni più giovane, l’allievo che viene dall’Argentina tanto legata alla storia interista, con la nomea dell’alter ego. Persino Bastoni l’ha detto, che serviva qualcuno in più nel gruppo, perché un rinforzo non fa mai male, nemmeno se il suo campo d’interesse somiglia molto al tuo. Quando si metteranno uno a fianco all’altro, quando poi sul campo si faranno i primi confronti, Bastoni scoprirà e con lui i compagni che non solo la posizione ma anche movenze, caratteristiche, del ragazzo chesta per acquistare sono molto simili a quelle del nazionale italiano.