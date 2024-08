Svolta nelle Indagini sulla Morte di Lorena Paolini | Indagato il Marito Interrogatorio in Procura

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 22 agosto 2024) Chieti - Letragicadi, avvenuta a Ortona, hanno subito unasignificativa. Ildella vittima, Andrea Cieri, imprenditore 51enne, è ufficialmenteper omicidio. Questa mattina, presso ladi Chieti, si è svolto uninvestigativo, disposto dal pubblico ministero Falasca, per chiarire la posizione dell'uomo., 53 anni e madre di due figlie adolescenti, è stata trovata priva di vita sul divano di casa, situata in contrada Casone di Ortona. Il corpo presentava un evidente segno sul collo, che fa ipotizzare laper strangolamento. È stato proprio ila lanciare l'allarme nella tarda mattinata di domenica, affermando di averla trovata agonizzante al suo rientro nell'abitazione. L'inchiesta aperta dalladi Chieti ha immediatamente preso in considerazione l'ipotesi di omicidio.