Svelata Retrieval nuovo titolo di 333Studios

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lo studioannuncia oggi che, una nuova avventura horror cinematografica, uscirà su PC e console. Una ricca miscela di narrazione coinvolgente, gameplay avvincente e sviluppo profondo dei personaggi,è disponibile per la wishlist ora su Steam e Playstation Store. Per celebrare l’annuncio, lo studio ha pubblicato un nuovissimo trailer, presentato in anteprima al Future Game Show. Il trailer mostra uno sguardo esclusivo al filmato in tempo reale catturato con RTXDI, una tecnologia NVIDIA che migliora significativamente le ombre e i riflessi in ray-tracing. Inoltre, presenta un audio completamente in 3D grazie alla tecnologia Dolby Atmos, con il suono progettato da Wild Cat Records. Questopluripremiato invita i giocatori a calarsi nei panni di Hana Loshe, il coraggioso comandante di una squadra di ricerca bloccata sul lontano pianeta Ryhalian.