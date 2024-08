Star Wars Outlaws Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio del nuovo gioco di Massive

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 22 agosto 2024)hal’immancabiledidi, con l’obiettivo di mostrare quelle che sono le caratteristiche principali di questotargatoEntertainment. Il publisher francese ha quindiquestovideo delcirca una settimana prima delufficiale del titolo, in programma lo ricordiamo nella giornata del 30 Agosto 2024 per la versione standard, mentre tutti i possessori della Gold e dell’Ultimate Edition potranno gusi il titolo tre giorni prima, ragion per cui già a partire dalla giornata del 27 Agosto. Fatta questa doverosa precisazione, con ildidiè possibile vedere in azione la coraggiosa ed intraprendente Key Vess intenta ad affrontare non poche missioni in questoadventure in terza persona.