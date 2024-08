Satriano al Lens | a ore l’ufficialità! Iniziale mini incasso per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Martinnelle prossime ore sarà ufficializzato dal. Il centravanti uruguaiano lasciain prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. CIFRE –ha scelto il. Ieri visite mediche per l’attaccante uruguaiano e nelle prossime ore arriverà. Come scrive l’Equipe,ha chiuso con il club francese per un prestito oneroso di un milione di euro, con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, fissato a sei milioni complessivi. Il giocatore, particolarmente apprezzato dal patron del club Joseph Oughourlian, ha rifiutato il ritorno al Brest. Scelta alquanto discutibile, vista la possibilità del club bretone di giocare in Champions League.dunque per la Beneamata, che lascia andare, almeno per quest’anno, un attaccante di troppo.