Romano | Lukaku-Napoli offerta ufficiale al Chelsea senza Osimhen Incotro a Londra per chiudere

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ilaccelera per, incontro con ilsvela i dettagli dell’. Ultime notizie calcio– Ilfa sul serio per Romelu: oggi l’incontro decisivo acon il. Fabriziorivela gli ultimi aggiornamenti: “Ilincontrerà oggi ailperché vuolel’affare Romeluprima ancora di trovare una soluzione per cedere Victor”. L’esperto di mercato aggiunge dettagli sull’: “inviata lunedì, non accettata ma in fase di discussione con termini e condizioni perché ilvuole farcela”. L’accordo trae ilsembra già definito: contratto fino al 2027, con uno stipendio di circa 6,5 milioni all’anno più bonus. Antonio Conte attende l’esito dell’incontro, sperando di poter presto accogliere il bomber belga nella sua squadra.