Rey Mysterio | Mi piacerebbe affrontare Dominik in un Mask vs Hair Match

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’Hall of Famer della WWE Reyha recentemente discusso la possibilità disuo figlio,, in un terzo incontro. Questa volta si tratterebbe di unad alta tensione tra maschera e capelli come ha ribadito il folletto di San Diego. Le sue parole “Se la trilogia si farà, e quando, sono disposto a mettere in gioco la mia maschera. Lui ama molto la sua capigliatura, quindi mi aspetto che lo faccia anche lui. Oppure il suo Dirty Sanchez”. Per la cronaca, l’idea di questo incontro ha suscitato entusiasmo tra i fan, e alcuni hanno ipotizzato che potrebbe servire comedi ritiro di Mr.619.