Pesaro si prepara alla ‘1 2 Notte Bianca dei bambini’ | data e programma

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 - “La 1/2dei Bambini” torna nell’anno di, Capitale italiana della cultura per affascinare, divertire, far crescere i piccoli di ogni età per due “mezze” giornate, quella di venerdì 30 e sabato 31 agosto, dalle 18mezza, a ingresso libero e gratuito. Commenta Andreani, sindaco di: “Un'idea bellissima, nata 14 anni fa, per raccontare e valorizzare la nostra visione e progettualità di una città a misura dei più piccoli che ben collima con quella di città turistica. Infatti, le nostre spiagge attrezzate, con sabbia fine e fondali bassi dove bambine e bambini possono giocare in tranquillità in acqua e sul bagnasciuga – come confermato dal riconoscimento Bandiera Verde 2024 – accolgono al meglio le famiglie in arrivo nella Capitale.